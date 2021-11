Göring zieht Schlussstrich bei Azzurri Lampertheim

Lampertheim. Martin Göring ist nicht mehr Trainer des Fußball-Kreisoberligisten AS Azzurri Lampertheim. Er und die Associazione Sportiva trennten sich nach dem 0:6-Debakel bei Alemannia Groß-Rohrheim, als die Lampertheimer jegliche mannschaftliche Geschlossenheit vermissen ließen. „Das geschah im beiderseitigen Einvernehmen“, sagte Azzurri-Vorstandsmitglied Giuseppe Sanfilippo.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Göring bemängelte, dass die Erwartungshaltung nach der guten, wegen Corona abgebrochenen Saison 2020/21, einfach zu hoch war. „Einige haben gemeint, es geht gerade so weiter. Dabei war ihnen nicht bewusst, dass unser Kader viel zu klein war, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Dennoch stehen wir aktuell noch über dem Strich. Ich habe das Optimale aus der Mannschaft herausgeholt und mache mir keine Vorwürfe“, so Göring. Er verriet auch, dass sich die personelle Situation in der Winterpause wohl eher verschlechtern werde. „Vier Spieler haben uns mitgeteilt, sie werden die Azzurri verlassen“, sagte er.

Die Mannschaft, die aktuell auf dem 13. Platz steht, wird erst einmal von Oliver Bayer betreut. Ungeachtet der Trennung würdigte Sanfilippo Görings Leistung, der den Verein seit Oktober 2013 trainiert hat: „Martin hat die Mannschaft sehr weit nach vorne gebracht. Sein großer Verdienst bleibt der Aufstieg in die Kreisoberliga 2020.“ hias/ü