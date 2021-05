Bensheim. Die weibliche B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach hat die Teilnahme am Final Four um die deutsche Meisterschaft knapp verpasst: Mit 34:35 (28:28, 16:14) nach Verlängerung unterlagen die B-Flames gestern Nachmittag in einem dramatischen Match dem HC Leipzig. „Natürlich sind wir jetzt alle enttäuscht. Aber wir können stolz auf unsere Leistung sein“, bilanzierte HSG-Trainer Andre

...