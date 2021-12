Mit einem Treffer in buchstäblich letzter Minute hat der SV Waldhof mit dem 1:1 (0:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden die zweite Saison-Heimniederlage vermieden. Er verpasste es aber zugleich, den zweiten Platz zurückzuerobern. In einer chancenarmen Partie lief der Mannheimer Fußball-Drittligist lange dem frühen Rückstand (2.) hinterher und ließ die nötige Durchschlagskraft vermissen. Am Ende

