Das Tanzpaar Tina Zettelmeier/Benjamin Eiermann (Bensheim/Mannheim) ist überglücklich, denn knapp drei Wochen nach dem Sieg bei „Hessen tanzt“ in Frankfurt, welches zu den größten Tanzturnieren der Welt gehört, triumphiert es abermals bei einem Weltranglisten-Lateinturnier in der Klasse Senioren II, diesmal im Rahmen des Dance Sport Festivals in Bremen gegen die komplette Elite Deutschlands

