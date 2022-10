Glasner mit bester Elf in Gladbach - "Sind keine Testspiele"

Frankfurt. Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner plant trotz der anstehenden Champions-League-Woche mit der besten Elf für die Bundesliga. "Es sind keine Testspiele, um etwas zu probieren. Es sind ganz wichtige Ligaspiele. Irgendetwas zu testen, das machen wir nicht. Wir werden jedes Spiel die bestmögliche Mannschaft aufstellen", sagte Glasner am Freitag bei der Pressekonferenz auf die Frage, ob er das Personal auch schon mit Blick auf die Königsklasse auswähle. Die Hessen spielen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach und können dabei auf einen Top-Vier-Platz der Liga springen.

Neben Ansgar Knauff und Makoto Hasebe, die schon länger fehlen, gibt es keine weiteren Ausfälle, wie Glasner berichtete. "Wir fahren mit einem sehr guten Gefühl nach Gladbach", sagte der Österreicher. Vor allem in der Offensive kann die Eintracht aus dem Vollen schöpfen. Für das zuletzt starke Quartett Randal Kolo Muani, Daichi Kamada, Mario Götze und Jesper Lindström gibt es vorne nur drei Plätze. Kamada könnte aber auch im zentralen Mittelfeld spielen. Am Mittwoch (21.00 Uhr) geht es in der Champions League gegen Olympique Marseille.