Gieser verliert Schuh und wertvolle Zeit

Bergstraße. Die Hessenmeisterschaft im Straßenlauf fand im Rahmen des Martinslaufes in Darmstadt statt. Die Strecke befand sich auf dem Gelände einer ehemaligen US-Kaserne und es mussten für die Zehn-Kilometer-Strecke vier Runden auf einer 2,5 km langen Wendepunktstrecke gelaufen werden. Am Start waren rund 135 HM-Teilnehmer, dazu rund 85 beim Martinslauf.

Der Bensheimer Torsten Wambold war mit seiner Zeit von 37:28 Minuten zufrieden, auch wenn er sich eine Zeit unter 37 Minuten erhofft hatte. Damit kam er in seiner Altersklasse 45 auf den fünften Platz. Ebenfalls für die LG VfL/SSG Bensheim am Start war Werner Burkhardt mit einem starken zweiten Platz in der AK65 (44:34 Min.).

Leonie Gieser (LC Olympia Lorsch) bekam kurz nach dem Start einen Schuh von einem anderen Läufer „ausgezogen“ und sie verlor wertvolle Zeit. Am Ende belegte sie bei den Frauen den zehnten Platz in 38:57 Minuten.

Bensheims „schnellster Handballer“ Philipp Rhein (Triathlet beim TSV Amicitia Viernheim und Handballer bei der HSG Bensheim/Auerbach) kam mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 34:18 Minuten beim Martinslauf als Zweiter ins Ziel. red

