Die RECH-Stockschützen waren nicht nur auf Asphalt, sondern auch auf Eis erfolgreich aktiv. Seit 1981 gehörten sie mehrmals der Bundesliga West an, die mit Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen und Hessen entweder in Krefeld oder in Frankfurt ihre Spieltage an Wochenenden austrug. Die Heppenheimer sorgten sogar für Aufsehen in der Szene, als sie eine Saison lang zwei Herrenmannschaften in der Ersten Liga am Start hatten.

Zunächst trainierten die Heppenheimer im offenen Ludwigshafener Eisstadion, dann in den Hallen in Mannheim und in Viernheim sowie kurzzeitig noch in Darmstadt. Letztlich mussten sie ihre Übungseinheiten nach Frankfurt verlegen, „was dann aber für viele Spieler zu zeit- und kostenaufwendig wurde“, erinnert sich Richard Wagner, „so dass wir dann zu den Turnieren ohne Eistraining fuhren“, in dem der 69-Jährige auch keine entscheidende Bedeutung sieht: „Wer auf Asphalt den Stock gut spielen kann, bekommt dies auch auf Eis gut hin; abgesehen von der Standsicherung.“

Die RECH-Herren entwickelten sich „zu einer Fahrstuhlmannschaft, denn für die Oberliga waren wir zu stark und für die Bundesliga zu schwach“, so der Vorsitzende: „Ich denke, dass wir die Mannschaft waren, die am meisten auf- und gleich wieder abgestiegen ist.“ hs