Gerhard Wrabetz holt den Hessenmeister-Titel

Auerbach. Die Kegler der TSV Auerbach, Abteilung BSG, durften nach zwei langen Jahren Corona-Pause wieder zu einem Wettkampf antreten: Auf den Bahnen der SKV Pfungstadt hatte der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sport-Verband zu den Hessenmeisterschaften eingeladen. Unter den wachsamen Augen ihrer Betreuer Renate und Nicole Stöhr zeigten die neun TSV-Teilnehmer bei 100 Würfen in die Vollen, dass sie ihren Sport nicht verlernt hatten.

Glanzpunkt aus Bensheimer Sicht war der Titel von Gerhard Wrabetz, der in der Spielklasse „8 (GB) HS“ mit 372 Holz den Titel holte. Zwar mehr Punkte, aber dennoch nicht ganz oben aufs Treppchen schafften es in der Klasse „8 (GB) DM“ Christine Schöler mit Platz zwei (472 Holz) und Julia Mack auf Platz drei (440). Den Top-Score der Bensheimer machte Wanja Schröder, der damit aber in der Klasse „8 (GB) HM“ mit 504 Holz nur den vierten Platz kam.

Die weiteren Ergebnisse: Rena Zehnbauer Platz 4 (428 Holz), Regina Beer Platz 5 (362 Holz; beide „8 GB DM“); Michael Schopp Platz 8 (426 Holz), Oliver Sämmler Platz 9 (416 Holz), Maximilian Apprich Platz 10 (381 Holz).

Auch wenn die Platzierungen besser hätten sein können, und auch wenn man im Vergleich der Ergebnisse zu den letzten Meisterschaften 2019 die fehlende Praxis erkennen konnte (einzig Michael Schopp konnte sich punkte-technisch steigern): Alle Teilnehmer und auch die Betreuer waren froh, sich endlich wieder „live“ in einem echten Wettkampf mit anderen zu messen. red