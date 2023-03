„Geparden, Pandas und Raketen“ tobten durch die Halle

Nach drei Jahren Corona-bedingter Zwangspause durfte sich der Leichtathletikclub Olympia Lorsch mit der Vorsitzenden Claudia Specht über eine rekordverdächtige Beteiligung beim 34. Sportfest in der Halle der Werner-von-Siemens-Schule freuen: In den Altersklassen U8 und U10 waren 22 Teams am Start, bei der U12 traten mehr als 70 Kinder im Mehrkampf an. Nicht nur bei den Hindernisstaffeln

...