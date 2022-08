Gegner Langstadt gibt dem FC 07 ein Rätsel auf

Den ersten Punktverlust in der noch jungen Saison sieht man beim Fußball-Gruppenligisten FC 07 Bensheim einigermaßen gelassen. „Wir nehmen das so hin und weiter geht‘s“, sagt Uli Albrecht, der Sportliche Leiter des FC 07. Nach zuvor zwei überzeugenden Siegen gaben die Nullsiebener am Mittwochabend zu Hause im „intensiv und emotional geführten“ (Albrecht) Bergsträßer Derby gegen Eintracht

...