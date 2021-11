Für den FC 07 Bensheim steht am Sonntag (15 Uhr) am 15. Spieltag der Fußball-Gruppenliga die Auswärtspartie beim TSV Höchst an. Beide Mannschaften sind Tabellennachbarn: Der FC 07 ist mit 24 Zählern Achter, der TSV liegt mit 22 Punkten eine Position dahinter. Für beide Teams geht es in diesem Duell darum, den Anschluss an die vorderen Plätze zu halten.

Für die Nullsiebener beträgt der

...