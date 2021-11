Gegen den Tabellenzweiten ist das 2:6 durchaus ein Erfolg

Bensheim. Es gibt Niederlagen, über die ärgert man sich noch wochenlang. Und es gibt Niederlagen wie das 2:6 des VfR Fehlheim gegen den SC Buschhausen in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord, die man zwar nicht entspannt, aber durchaus anerkennend zur Kenntnis nimmt.

Gegen eines der stärksten Teams im Oberhaus war den Grün-Weißen von Beginn an klar, dass nur außergewöhnliche Umstände zu einem Punktgewinn oder gar Sieg führen würden. Die traten in der AKG-Schulsporthalle aber erwartungsgemäß nicht ein. Der Tabellenzweite aus dem Oberhausener Stadtteil ging von Beginn an konzentriert zu Werke, gab sich keine Blöße und führte schnell mit 4:0.

Der Fehlheimer Andrej Bondarev sorgte mit seinem Sieg gegen den Drittliga-Spitzenspieler Servaty für eine faustdicke Überraschung. © Gutschalk

„In den Doppeln hatten wir keine Chance, nach dem 0:4 haben wir aber etwas aufgedreht und am Ende ganz tolle Ballwechsel gehabt“, fasste Abteilungsleiter Claudio Schubert zusammen. Ein Extra-Lob gab es für den jungen Ukrainer Dmytro Yaremchuk, der einen der beiden Siege einfuhr. Eine grandiose Leistung bescheinigte der Teammanager außerdem Routinier Andrej Bondarev, der gegen Michael Servaty (für Schubert einer der drei besten Spieler der Liga) groß auftrumpfte und im fünften Satz mit 11:9 nervenstark triumphierte.

Aber auch Nachwuchstalent Felix Schubert, Mannschaftskapitän Timo Freund und Eric Immel, der im Doppel zu seiner Saisonpremiere kam, riefen ihr Potenzial zum Großteil ab. Bei Freund kam erschwerend hinzu, dass er körperlich angeschlagen in die Partie ging – was auf diesem Niveau kaum zu kompensieren ist. „Wir hatten sicherlich mit der Aufstellung ein bisschen zu kämpfen, aber davon haben sich die Jungs nicht beeindrucken lassen“, konstatierte Schubert.

Verzichten musste der VfR unter anderem auf Spitzenspieler Sourav Saha, auch Oleksi Sarmatov war nicht am Start. Durch die einkalkulierte Niederlagen rangieren die Fehlheimer weiterhin auf dem neunten Platz, das rettende Ufer ist einen Punkt entfernt. Dort steht zurzeit Kassel.

Derby gegen Lampertheim

Am Samstag, 4. Dezember, spielen die Grün-Weißen zu Hause im Südhessen-Derby gegen Lampertheim, ein Match, auf das sich Schubert besonders freut – vor allem nach der geschlossenen Mannschaftsleistung am Samstag. „Der Gegner war wirklich sehr stark, wir haben aber gut dagegengehalten. Alles in allem eine positive Sache“, bilanzierte Schubert. Gegen Lampertheim erwartet er ein ähnliches Spiel, Fehlheim ist auch in dieser Begegnung der krasse Außenseiter. Zumal noch nicht abzusehen ist, in welcher Formation man an der Platte stehen wird. „Das klärt sich kurz vorher, wir wollen aber schon ein konkurrenzfähiges Team ins Rennen schicken.“

Der TTC wiederum dürfte nach dem Spiel gegen den SC Buschhausen am Sonntag auf Wiedergutmachung aus sein. Der Club aus dem Ried verlor ebenfalls mit 2:6 und kassierte damit die zweite Saisonniederlage.

VfR-Punkte: Yaremchuk, Bondarev

TTC-Punkte: Udra/Anca, Anca.