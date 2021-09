Gebhardt verlässt Wald-Michelbach

Wald-Michelbach. Fußball-Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach hat den Vertrag mit Torjäger Jan Gebhardt aufgelöst. Man sei im Guten auseinandergegangen und pflege nach wie vor ein gutes Verhältnis, sagte ETW-Vorsitzender Peter Bihn. Aus beruflichen Gründen konnte Gebhardt zuletzt weniger trainieren und seine Top-Leistung nicht mehr abrufen. Der 31 Jahre alte Offensivspieler habe daraufhin mit Trainer Ralf Ripperger gesprochen und seine Karriere bei der ETW schlussendlich aus eigenen Stücken beendet.

Zehn Jahre lang war Angreifer Gebhardt der Top-Torschütze der Eintracht. „Er ist in Bestform nicht 1:1 nicht zu ersetzen“, sagte Bihn. „Wir wissen, was wir an ihm hatten, aber wir müssen seine Entscheidung respektieren.“

Am heutigen Samstag (16 Uhr) empfangen die Wald-Michelbacher den SV der Bosnier aus Frankfurt. Die Gäste haben am vergangenen Sonntag bei Germania Ober-Roden ihre Stärke bewiesen, als sie einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung drehen konnten, dann aber doch noch verloren. Die Eintracht ihrerseits ist zurzeit stabil, auch wenn man am Mittwoch beim FFV Sportfreunde Frankfurt nur zu einem 3:3 kam. Am Ende war es sogar ein glücklicher Punktgewinn, denn erst in der Nachspielzeit rettete Michel Klinger mit einem Foulelfmeter den Punkt.

Vier Spiele in Folge blieb der SV Unter-Flockenbach zuletzt ohne Gegentor, insgesamt 19 Treffer erzielte die Elf von Trainer Mirko Schneider dabei. Am Sonntag (15 Uhr) will der Tabellenzweite seine Serie auswärts bei der TS Ober-Roden fortsetzen. jaz/ü

