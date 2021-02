Mannheim. Rafael Garcia konnte sich vor seinen euphorisierten Teamkollegen kaum retten. In einer dramatischen Schlussphase und mit der letzten Aktion des Spiels schlug Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim den Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden durch einen Elfmeter-Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit verdient mit 1:0 (0:0). Zuvor hatten die Dresdner Sebastian Mai (65., Nachtreten) und Kevin Ehlers in der kuriosen Szene vor dem Siegtor (90.+3, Handspiel) die Rote Karte gesehen.

„Das sind die geilsten Siege. Vor allem, wenn man es so verdient hat wie wir“, sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner. „Wir haben eine abartige Laufleistung gebracht. Leider war der finale Pass nicht so präzise. Aber alles in allem haben die Jungs das super umgesetzt.“

Das Glöckner-Team verdiente sich den Sieg mit einer Energieleistung, die – so sah es bis kurz vor Schluss aus – beinahe ohne Ertrag in Form von drei Punkten geendet wäre. Doch dann brachte Garcia einen Eckball in den Dresdner Strafraum. Der eingewechselte Gillian Jurcher traf die Latte, und als der aus Mannheim stammende Dynamo-Torwart Kevin Broll den Ball auch nicht final geklärt bekam, musste Ehlers auf der Linie gegen Martinovic mit der Hand klären (90.+3).

Kapitän Mai tritt nach

Rot und Elfmeter war die Konsequenz, doch es dauerte drei weitere Minuten, bis Garcia zur Tat schreiten konnte. Bei seinem ersten Strafstoß im Profifußball zeigte der frühere Chemnitzer keine Nerven und verwandelte sicher links unten. „Da gehen einem 1000 Sachen durch den Kopf. Am Ende war es Instinkt. Du musst ihn einfach machen“, sagte der Mannheimer Matchwinner.

Die Waldhöfer schlossen nahtlos an ihre starke zweite Hälfte von Köln an. Das frühe Pressing der Sachsen umspielte der SVW clever. Die Gastgeber dominierten das Geschehen gegen den Tabellenführer. Einziges Manko eines überzeugenden Vortrags: Die fehlende Präzision in der gefährlichen Zone dem Tor. Der Spitzenreiter kam mit mehr Engagement aus der Kabine, die Kräfteverhältnisse verschoben sich ein wenig in Richtung Dynamo, das sich aber selbst schwächte. Kapitän Sebastian Mai trat unnötig gegen Martinovic nach und sah die Rote Karte (65.).

SV Waldhof: Königsmann – Gottschling, Gohlke, Seegert, Donkor – Saghiri, Schuster (75. Christiansen) – Costly (78. Jurcher), Gouaida, Garcia – Martinovic. – Tore: 1:0 Garcia (90.+6, Handelfmeter). – Rote Karten: Mai (65., Nachtreten), Ehlers (90.+3, Handspiel auf der Linie; beide Dresden). – Nächstes Spiel: Türkgücü München – SV Waldhof (Samstag, 14 Uhr). alex