Galaxy verliert in letzter Sekunde

Frankfurt. Die Wroclaw Panthers aus dem polnischen Breslau gehen als erstes Siegerteam in die Geschichte der neuen European League of Football (ELF) ein. Die Panthers setzten sich mit 55:39 (21:14) gegen die Cologne Centurions aus Köln durch. Den traditionellen ersten Münzwurf hatte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica in Anwesenheit von Liga-Boss Patrick Esume durchgeführt.

Im ersten Live-Spiel auf Pro Sieben Maxx feierten die Hamburg Sea Devils einen Heimsieg. Ein verwandeltes Fieldgoal von Phillip Friis Andersen sorgte zwei Sekunden vor dem Ende für den 17:15 (7:9)-Endstand gegen die Frankfurt Galaxy. „Es war unglaublich“, freute sich der ehemalige NFL-Akteur und Devils- Starspieler Kasim Edebali auch über die 1586 Zuschauer im Stadion. dpa