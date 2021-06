Galaxy kehrt nach 14 Jahren zurück

Frankfurt. Vor 14 Jahren saß Thomas Kösling beim letzten großen Auftritt der Frankfurt Galaxy noch als Fan auf den voll besetzten Stadionrängen. „Es war ein gigantisches Erlebnis“, schwärmt der heutige Cheftrainer des wiederbelebten American-Football-Teams aus der Mainmetropole noch immer vom damaligen Finale in der NFL Europe. Vor knapp 50 000 Zuschauern unterlagen die Hessen den Hamburg Sea Devils mit 28:37 - und fielen nach dem folgenden Liga-Aus in einen tiefen Dornröschenschlaf.

Nun sind die Frankfurter zurück und wollen in der neu gegründeten European League of Football (ELF) an die glorreichen Zeiten der 1990er- und 2000er-Jahre mit etlichen Titelgewinnen und unvergesslichen Football-Partys anknüpfen. „Wir wollen die Meisterschaft nach Frankfurt holen“, betont Kösling. ELF-Chef Patrick Esume traut dem Rückkehr einiges zu. „Mit der Galaxy muss man natürlich rechnen.“

Insgesamt acht Teams - davon sechs aus Deutschland - sind dabei. Und wie es der Zufall will, trifft die Galaxy zum Auftakt am morgigen Sonntag (15 Uhr/live auf Pro Sieben Maxx) wie im Finale 2007 auf die Hamburg Sea Devils. Für Kösling der größte Rivale im Titelkampf.

Dass die aktuelle Mannschaft noch ein gutes Stück von den Glanzzeiten der Vergangenheit entfernt ist, versteht sich für den Trainer allerdings von selbst: „Das ist nicht die Galaxy vergangener Tage. Das ist ein neues Team in einer neuen Liga, die versucht, den Football in Europa auf professionelle Ebenen zu bringen.“

Diese Chance sah Kösling zuletzt in der German Football League (GFL) als Trainer der Frankfurt Universe nicht. „Es gab kaum Weiterentwicklung von Liga und Sport. Man ist irgendwie so vor sich hin gedümpelt“, begründete er seinen Weggang. Weil Kösling einen Großteil des Kaders mitnahm, ist er sich der Brisanz des Themas bewusst: „Es ist wie eine Scheidung, bei der über einiges noch Gras wachsen muss.“

Daher kann Kösling auch diejenigen Fans verstehen, die den Weg zurück zur Galaxy aus Verbundenheit zum GFL-Team der Universe, das nach dem Aus vor 14 Jahren von enttäuschten Galaxy-Fans gegründet wurde, nicht mitgehen wollen. Auf der anderen Seite erhofft man sich bei den „Galaktischen“ einige Rückkehrer aus vergangenen Tagen. lhe

