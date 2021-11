Gäste spielen in Lorsch groß auf

Lorsch/Bensheim. Es war nicht der Tag der SG Lorsch/Bensheim II, die ihr Heimspiel der Frauenkegel-Hessenliga gegen den KSC Frammersbach 2:6 (3187:3363) verlor. Bei der Heimmannschaft machte sich Ernüchterung breit – und die Erkenntnis, dass die Gäste sich einfach auf den Lorscher Bahnen wohlfühlen und mit guten Ergebnissen überzeugen.

Weder Manuela Ehrhard (1,5:2,5/546; sie spielte gegen die Tagesbeste/606) noch Petra Czajkowski (1:3/535) und Christel Enders (1:3/497) hatten in der Startachse die Mittel für einen Punktgewinn. So ging es mit einem Rückstand von 151 Kegel und null Punkten in die zweite Runde. Lea Hassenzahl musste sich mit 0:4 (514) geschlagen geben. Einzig Christa Borger (3,5:0,5/532) und Silke Walter (3:1/563) brachten ihr Spiel durch und erzielten zwei Mannschaftspunkte für die SG.

Nach dieser Heimniederlage kommt die Pause am Wochenende zur rechten Zeit. Weiter geht es am 28. November in Hainhausen. red