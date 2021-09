„Bei uns war von Anfang an der Wurm drin“, sagte Holger Taube, Trainer des Fußball-C-Ligisten SV Schwanheim, nach der 1:5-Niederlage gegen den TSV Gadernheim. Wegen der Sanierung des Sportplatzes in Schwanheim wurde die Partie in Fehlheim ausgetragen. Dort stand den SV-Kickern wegen der nachfolgenden Gruppenliga-Partie des VfR keine Kabine zur Verfügung, so dass sich die Taube-Elf in

...