Gadernheim meldet sein Team ab

Gadernheim. Es zeichnete sich in den letzten Wochen ab, nun ist es amtlich: Der TSV Gadernheim hat seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus der Frauenhandball-B-Liga abgemeldet. „Wir hatten zuletzt nur noch vier, fünf Spielerinnen. Eigentlich wollten wir die Runde zu Ende bringen, aber das hat nicht mehr funktioniert“, bedauert Abteilungsleiterin Simone Emmerich den Schritt.

Nachdem die Mannschaft zu Saisonbeginn sowohl qualitativ als auch zahlenmäßig gut besetzt schien, machte schließlich Corona einen Strich durch die Rechnung. Einige Spielerinnen hatten einfach Bedenken, in der Pandemie aufzulaufen, hinzu kamen weitere Ausfälle. „Es kam eins zum anderen. Das ist wirklich schade“, war Emmerich eigentlich überzeugt, eine gute und vor allem spielfähige Mannschaft in die Runde geschickt zu haben. Nun wurde nach nur drei absolvierten Spielen – der Rest wurde verlegt – und 4:2 Punkten die Notbremse gezogen.

Zukunft der Abteilung ist offen

Wie es jetzt mit dem Handball in Gadernheim und dem Lautertal weitergeht, steht in den Sternen. In der kommenden Woche will der Vorsitzende Rainer Meyer in einer Vorstandssitzung über die Zukunft der Abteilung beraten. „Noch gibt es ja Mitglieder und wir werden besprechen müssen, welche Optionen es noch gibt“, will er für den Handball noch keinen Schlussstrich ziehen.

Allerdings sieht es für die einst so erfolgsverwöhnten Gadernheimerinnen, die sogar in der Oberliga für Furore sorgten, derzeit nicht gut aus. Mit der Corona-Pandemie lag die gerade erst wiederbelebte Jugendarbeit bei den jüngsten Jahrgängen schnell wieder im Argen, die Probleme mit der sanierungsbedürftigen Lautertalhalle – der TSV musste in den letzten Jahren seine Heimspiele zeitweise in fremden Hallen ausrichten – taten ihr übriges in einem insgesamt schweren Umfeld. esi