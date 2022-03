Gadernheim leistet in Gronau viel Gegenwehr, verliert aber 0:2

Bergstraße. Kampflos kam in der Fußball-Kreisliga C der SV Schwanheim zu drei Punkten, weil der Gegner Schlusslicht FSV Zotzenbach II offenbar ein 0:3 einer noch höheren Niederlage vorzog und absagte. Nichts wurde es mit der geplanten Punktspielpremiere des FC Italia Bensheim auf dem eigenen Platz am Berliner Ring – und weil es diesmal in der Umgebung auch keinen Ausweichplatz gab, wurde das Spiel gegen Ober-Abtsteinach kurzerhand in den Odenwald verlegt.

SG Gronau – TSV Gadernheim 2:0. Eine Halbzeit begegneten sich die beiden Teams auf Augenhöhe, der zweite Spielabschnitt ging dann klar an die Platzherren, die es aber versäumten, die Führung noch auszubauen. „Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, Gadernheim war aber ein unangenehmer Gegner, dem es an der nötigen Torgefahr fehlte“, analysierte Gronaus Abteilungsleiter Norbert Rödel. - Tore: 1:0 Rettig (4.), 2:0 Würsching (58.). lew/p

SV Zwingenberg – FV Biblis II 1:1. Der SV Zwingenberg hat einen „Big Point“ im Abstiegskampf verpasst. Im Heimspiel gegen den ebenfalls gefährdeten FV Biblis II kam der Sportverein nur zu einem 1:1. Der Ausgleich für Biblis fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit. „Das war natürlich bitter“, ärgerte sich SV-Coach Themas Reingruber über den Gegentreffer im Anschluss an einen Freistoß, den die Zwingenberger Abwehr nicht entscheidend klären konnten. Mit dem gestrigen Auftritt seiner Elf war Reingruber nach der Niederlage bei Schlusslicht FSV Zotzenbach II in der Vorwoche insgesamt jedoch zufrieden. „Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt. - Tore 1:0 Arnold (10., Foulelfmeter), 1:1 Berger (90.+3). eh/p

Olympia Lorsch II – TSV Elmshausen 3:3. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der am Ende auch keinen Sieger verdient hatte. Bei den Platzherren war eine geschlossene Mannschaftsleistung die Basis der Punkteteilung, bei Elmshausen war es in erster Linie Marvin Feher, der der Begegnung seinen Stempel aufdrückte. „Feher war der überragende Spieler auf dem Platz. Zwei Tore hat er selbst erzielt, das dritte vorbereitet. Den konnten wir einfach nicht ausschalten, dennoch muss ich unserer Mannschaft ein großes Kompliment für ihren beherzten Auftritt machen“, berichtete Olympia-Funktionär Gerhard Henkes. Tore: 0:1 Feher (3.), 1:1 Winterroth (29.), 1:2 Vidovic (31.) 2:2 Bäumer (57.), 2:3 Feher (60.), 3:3 Servatius (74.). lew/p

SG Fürth/Mitlechtern II – FSG Bensheim 3:2. Die FSG hatte mehr Chancen und hätte für einen starken Auftritt einen Punkt verdient gehabt, wurde aber durch einen kuriosen Treffer um den Lohn der Mühen gebracht: Aricans Freistoß aus der eigenen SG-Hälfte segelte an Freund und Feind vorbei zum 3:2-Endstand ins Bensheimer Tor. – Tore: 0:1 Prosser (36.), 1:1 Otsato (49.), 2:1 Seel (80./Foulelfmeter), 2:2 Murshel (81.), 3:2 Arican (82.). red

Italia Bensheim – FC O.-Abtsteinach II 0:3. „Ober-Abtsteinach war einen Tick besser“, sprach Italia-Trainer von einer nicht unverdienten Niederlage, auch wenn er sein Team bei zwei Gegentoren vom Schiedsrichter benachteiligt sah. Den Bensheimern fehlten drei Akteure, die sich am Sonntag zuvor verletzt hatten. – Tore: 0:1 Staier (56.), 0:2 Selzer (69.), 0:3 Beckenbach (89./Handelfmeter). kr

