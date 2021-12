Gadernheim geht nach der Pause die Luft aus

Elmshausen. Das Derby zwischen dem TSV Gadernheim und der HSG Bensheim/Auerbach III hätte in Sachen Tempo und Spielstärke durchaus eins, zwei Ligen höher stattfinden können. Aber beide Teams sind nun einmal nur in der Bezirksliga B beheimatet, wollen aber beide möglichst bald aufsteigen. Am Ende setzte sich die favorisierte HSG mit 42:29 (18:14) durch.

„Für uns war dieses Spiel ein Meilenstein“, erklärt Bensheims Co-Trainer Thomas Jochem. „Unser Ziel ist die Meisterschaft und Gadernheim ist da sicherlich einer unserer schärfsten Konkurrenten.“ Und der Respekt war Bensheim/Auerbach auch bei der Kaderzusammenstellung anzumerken: Die HSG spielte in ihrer bestmöglichen Besetzung. Selbst die frühere Bundesliga-Spielerin Ingrida Bartaseviciene streifte gegen die Lautertalerinnen ihr Trikot über und agierte als Spielertrainerin. Dennoch bot Gadernheim dem Favoriten mutig Paroli, in der ersten Hälfte entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Besonders Ronja Schmidt und Nathalie Fritz waren von der HSG kaum in den Griff zu bekommen. Nach dem 5:10-Rückstand kämpfte sich das Team von Trainer Eric Bauer auf 10:13 und 14:16 heran und beim 14:18 zur Pause war noch alles drin.

Gadernheims Nathalie Fritz setzt sich gegen die Bensheimer Deckung durch. Am Ende hatten aber die Lautertalerinnen das Nachsehen. © Strieder

Dann kamen die Bensheimerinnen aber gut aus der Kabine, erhöhten auf 23:15 (35.) und 26:16 und spielten ihre Schnelligkeit und mit zunehmender Dauer auch den breiter besetzten Kader aus. Gadernheim steckte zwar nicht auf und kämpfte, hatte aber keine Chance mehr. „Das war ein schönes Spiel von beiden Seiten“, meinte Thomas Jochem „und ein großer Schritt Richtung Aufstieg“, war er erleichtert, die Hürde in der Lautertalhalle genommen zu haben. – TSV-Tore: Ronja Schmidt (13/5), Nathalie Fritz (8), Nadine Lautenbach (4), Selina Bornschein (2), Jasmin Horner, Lena Scholl (je 1); HSG-Tore: Lara Krapp (10/1), Kathrin Jochem (9), Nicki Schüttler (5), Anna Schuster (4), Erin Yildirim (4/2), Merle Senßfelder, Ingrida Bartaseviciene (je 3), Hannah Gumb (2), Pia Neuhäuser, Giulia Saglimbene (je 1). mep