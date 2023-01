Fußballer suchen Kontakt zu Schulen

Frankfurt. Der Hessische Fußball-Verband (HFV) möchte im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland den Jugendfußball fördern. Deswegen hat der Verband gemeinsam mit dem Innen- und Kultusministerium sowie dem Landessportbund Hessen, der Sportjugend Hessen und der Sozialstiftung des hessischen Fußballs eine Kampagne im Kontext von Schulen und Vereinen gestartet.

Unterstützt wird der HFV bei seiner Kampagne von Fußballgrößen wie EM-Turnierdirektor Philipp Lahm, EM-Botschafterin Célia Sasic, Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes sowie den Trainern Hannes Wolf und Markus Kauczinski.

Kick-off in Darmstadt

Ziel der Kampagne sei die Förderung der fußballbezogenen Maßnahmen in den Schulen sowie die Stärkung von Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen, teilte der Verband mit. Das Konzept bestehe aus einer Reihe von Aktionen, die auch nach Ende der EM Bestand haben sollen, hieß es.

Bei sechs hessenweiten Kick-off-Veranstaltungen in Kassel, Wiesbaden, Frankfurt, Wetzlar, Fulda und Darmstadt (Mittwoch, 1. März, VIP-Zelt im Merck-Stadion am Böllenfalltor Darmstadt mit Carsten Wehlmann) können sich Schulen und Vereine vernetzen. Ziel ist es vor allem, in anschließenden Kreismeetings Schul- und Vereinsvertreter zusammen zu führen. lhe