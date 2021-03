Bergstraße. Kreisfußballwart Reiner Held hatte sie für diese Woche angekündigt – nun steht der Termin für die Video-Kreiskonferenz fest. Am Donnerstag (ab 19.30 Uhr) sind die mehr als 60 Fußballvereine im Kreis Bergstraße aufgefordert, ihre Meinung zum weiteren Verlauf der Saison 2020/21 abzugeben. Zwei Optionen stehen zur Debatte: die Fortführung der seit Ende Oktober unterbrochenen Vorrunde, die dann als Einfachrunde gewertet werden könnte. Oder die Annullierung der Meisterschaftsrunde.

Vor der Abstimmung soll der aktuelle Diskussionsstand im Hessischen Fußball-Verband (HFV) zum Thema Spielbetrieb vorgestellt werden. Dabei plant der Kreisfußballausschuss, einen Vertreter des HFV-Präsidiums einzuladen. Das Meinungsbild der Bergsträßer Fußballer will Held, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Martin Wecht zu der morgigen Sitzung einlädt, bei der nächsten Verbandsvorstandssitzung des HFV am 27. März „weiterleiten, damit es in die Entscheidung des HFV zum weiteren Umgang mit der Saison 2020/21 einfließen kann“, so Held. Danach soll von Seiten des Verbandes eine Entscheidung fallen.

Der HFV hatte am Donnerstag eine Pressemitteilung mit dem Titel „Vorstandssitzung berät über Saison: HFV bereitet Entscheidung vor“ veröffentlicht. Auf der vorangegangenen Verbandsvorstandssitzung hatten Präsidiumsmitglieder, Regionalverantwortliche und Kreisfußballwarte beschlossen, das Meinungsbild aus den hessischen Fußballkreisen in die Entscheidung einfließen zu lassen. cpa/ü