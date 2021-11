Fußballer sind besser vorbereitet

Frankfurt. Der Rückgang von Amateurfußballern in den Vereinen hält sich nach Angaben des hessischen Verbandspräsidenten Stefan Reuß bisher in der Corona-Krise „einigermaßen in Grenzen“. Diese sagte der 51-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings habe man im Hessischen Fußball-Verband bei den ganz Kleinen, also den Bambini, 2020 einen ganz erheblichen Einbruch gehabt.

„Wir konnten aber in diesem Sommer relativ viel davon kompensieren. Das hat uns erstmal zuversichtlich gestimmt, dass die Faszination Fußball bei den Kindern noch vorhanden ist“, sagte Reuß, betonte aber: „Dennoch müssen wir damit rechnen, dass uns langfristig ein Jahrgang fehlt. Da müssen wir genau hinschauen, wie wir Spieler zurückgewinnen und dafür werben können.“

Der HFV beteiligt sich derzeit wieder an einer Umfrage des Deutschen Fußball-Bundes zur Lage im Amateursport. Wegen der massiv steigenden Infektionszahlen gibt es in diesem Winter in Hessen keinen Hallenfußball. Auf eine Unterbrechung des Spielbetriebs im Freien wäre man auf jeden Fall etwas besser vorbereitet.

„Was die rechtlichen Rahmenbedingungen anbelangt, haben wir aus den letzten beiden Runden gelernt“, sagte Reuß, der hauptberuflich Landrat des nordhessischen Werra-Meißner-Kreises ist. „Aber wir hoffen natürlich, dass wir die Runde zu Ende bringen können.“ Auch die Situation im Amateurfußball treibe ihn „mit großer Sorge um: Natürlich ist es so, dass es Vereine gibt, die finanzielle Problemlagen haben.“ dpa

