Björn Babutzka (Abteilungsleiter VfR Fehlheim): Die Hinserie zu Ende zu spielen ist in jedem Fall besser als nichts. Klar ist uns nur nicht, wie der Verband diese Halbserie dann werten will. Gibt es Auf- und Absteiger? Wir sind der Meinung, dass es diese in jedem Fall geben sollte, und das nicht nur, weil wir mit unserer Reserve aktuell die Kreisliga A anführen.

Wenn man sich entscheidet, noch komplett die Hinrunde zu spielen, was zeitlich ja nach dem aktuellen Stand möglich wäre, dann sollte man diese auch werten; zum einen, um einen sportlichen Anreiz zu schaffen und zum anderen, um die Ligen ein wenig zu verkleinern. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt nur eine Freundschaftsrunde. Unklar ist für uns in diesem Zusammenhang aber auch, wie wir uns im Falle einer Fortsetzung der Saison gezielt vorbereiten können. Die Stadt Bensheim hat unsere Plätze gerade für den kompletten Februar gesperrt, so dass wir diese frühestens ab März wieder nutzen dürfen.

Christian Eichhorn (Vorsitzender SC Olympia Lorsch): Der Hessische Fußballverband argumentiert immer damit, dass er es den Vereinen schuldig ist, eine (Halb-)Runde durchzuführen. Dass die meisten Clubs aber eher einfach eine klare Ansage wollen, verstehen die Verantwortlichen nicht. Der Verband sollte einfach die Vereine mit ins Boot nehmen und diese fragen – das würde sicherlich helfen.

Wie man in der aktuellen Zeit, in denen Virusmutanten in Erscheinung treten, über eine Fortsetzung der Runde diskutieren kann, erschließt sich mir jedoch überhaupt nicht. Wir wollen auch endlich wieder auf den Platz, aber nicht um jeden Preis. Zumal das vom Verband vorgestellte Hygienekonzept mit Auflagen von 1,5 Metern Abstand in der Kabine, dem Desinfizieren der Duschköpfe nach jeder Benutzung, dem Tragen von Masken bei den Spielern bis zum Betreten des Spielfelds nicht umsetzbar oder gar kontrollierbar ist.

Ebenso sind Spiele ohne Zuschauer für die Vereine nur ein Kostenfaktor. Sobald wir wieder mit normalem Aufwand für die Clubs und ohne Gefahr für Spieler, Zuschauer und Ehrenamtliche spielen dürfen, dann sollten wir das tun. Das sehe ich aber Stand heute noch nicht.

Volker Pitz (Abteilungsleiter/Trainer FSG Bensheim): Wir halten nichts von den Plänen, die Saison nach einer Halbserie zu werten. Das ist in unseren Augen Quatsch und nach einer so langen Saisonunterbrechung unserer Meinung nach nicht in Ordnung. Man könnte die Saison, wenn es das Pandemiegeschehen zulässt, ohne unnötigen Druck als Freundschaftsrunde zu Ende spielen und dabei auch flexibel reagieren, wenn die Zahlen noch einmal steigen sollten. Das wäre auch eine gute Vorbereitung auf die Saison 2021/22, die dann mit genügend Vorlauf und unter hoffentlich normalen Bedingungen im August oder September starten könnte.

Holger Taube (Trainer SV Schwanheim): Die Saison 20/21 mit einer einfachen Hinrunde zu spielen und dann auch zu werten, halte ich persönlich für eine gute Idee. Ich glaube aber, dass dies einfach nicht machbar sein wird. Nach meinem Dafürhalten könnte das Ganze frühestens im April starten, da ja auch eine gezielte Vorbereitung möglich sein soll, und wenn man dann das Rundenende im Juni ins Auge fasst, dann wird das alles terminlich sehr knapp.

So gehe ich davon aus, dass das eine oder andere Spiel ausfallen wird und dann kommt man schon in Verzug. Englische Wochen sind da auch nicht unbedingt eine Lösung, da diese für die Vereine und ihre ehrenamtlichen Helfer eine echte Belastung sind – und dann müssten auch noch genügend Schiedsrichter für alle Spiele zur Verfügung stehen. Ich persönlich würde es in jedem Fall schön finden, wenn der Spielbetrieb noch einmal aufgenommen werden könnte – und dann in jedem Fall mit sportlichem Anreiz in Form von Auf- und Absteigern. net