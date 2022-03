Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt unterstützt den hessischen Amateurfußball und startet die Kampagne „Eintracht in der Region“ mit zehn Spielen der Traditionsmannschaft. Der Verein will damit Amateurclubs helfen, die von den Auswirkungen der Coronapandemie betroffen sind. Im ersten Schritt sind zehn Ü35-Teams gesucht worden, die in diesem Jahr gegen die Traditionsmannschaft von

...