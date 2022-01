Fußball-Termine: Im Kreis Bergstraße gibt es doch eine Relegation

Bergstraße. An Versammlungen in Präsenz ist angesichts der hohen Corona-Inzidenz-Zahlen derzeit nicht zu denken. Aus diesem Grund planen die Klassenleiter der Bergsträßer Fußballligen, Reiner Held (Bürstadt) und Martin Wecht (Rimbach), die Rückrundenbesprechungen als Videokonferenzen.

Drei Termine sind angedacht: Montag, 7. Februar (Kreisober-und C-Liga), Dienstag, 8. Februar (A-und B-Liga) sowie Freitag, 11. Februar (D-Ligen). Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Besprochen werden soll die Restrunde 2021/22. Außerdem wird die Relegation ausgelost, zu der sich der Kreis Bergstraße nach Abschluss der Punktrunde im Juni entschlossen hat. Weitere Themen sind die Pokalrunden 2021/22 und 2022/23 (Anmeldung, Auslosung und Spieltermine) sowie eine allgemeine Vorschau auf nächste Saison.

Die Rückrunde 2021/22 beginnt auf Kreisebene am Wochenende 5./6. März, die A-Liga startet eine Woche später. Auch in der Gruppenliga geht es am 5./6. März weiter, für den VfR Fehlheim steht bereits eine Woche vorher (Samstag, 26. Februar) das Nachholspiel gegen den SV Geinsheim auf dem Programm.

Vor dem Punktspielstart soll das Kreispokal-Achtelfinale über die Bühne gehen. Hier ist die erste Partie (TSV Gras-Ellenbach – SV Unter-Flockenbach) für den 5. Februar (Sonntag) angesetzt, es folgt TSV Auerbach – SSV Reichenbach am 10. Februar (Donnerstag). all/red