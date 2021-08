Furiose Lilien mit neuen Torjägern

Darmstadt. Vor der Saison stellten sich die Fans von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 die bange Frage, wer nach dem Abgang von Torschützenkönig Serdar Dursun (27 Tore) zu Fenerbahce Istanbul die Tore schießen soll. Nach fünf Spieltagen und dem fulminanten 4:0 (2:0)-Heimsieg am Samstag gegen Hannover 96 grüßen die Südhessen aus der oberen Tabellenhälfte, haben bereits zwölf Treffer erzielt und nun sogar gleich zwei erfolgreiche Angreifer.

Das neue Sturmduo Phillip Tietz (SV Wehen Wiesbaden) und Luca Pfeiffer (ausgeliehen vom FC Midtjylland) hat gemeinsam die Dursun-Rolle übernommen. Zugetraut hatte dem Duo das wohl kaum jemand. Tietz hat bislang fünf Tore erzielt und eine Vorlage gegeben, Pfeiffer drei Treffer und eine Vorlage.

„Wenn er bereit ist, in Zukunft an allem zu arbeiten, ist das ein Junge, der vor einer starken Karriere steht“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht über die Leistung von Pfeiffer. Und zu Tietz, den er selbst als Trainer von Eintracht Braunschweig entdeckte: „Es ist schön zu sehen, wie er sich entwickelt. Für ihn als Braunschweiger ein besonderer Tag, dass er gegen seinen Erzrivalen getroffen hat.“

Länderspielpause kommt richtig

Gegen schwache Hannoveraner traf erst Pfeiffer aus dem Gewühl heraus (21.), dann Tietz mit einem Schuss in den rechten Winkel nach einer tollen Einzelleistung von Pfeiffer (45.+1). Fabian Schnellhardt mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze (70.) und ein Eigentor von Luka Krajnc (87.) besiegelten den Endstand. „Es macht von Spiel zu Spiel und Training zu Training immer mehr Spaß mit ihm da vorne“, meinte Tietz. „Wir harmonieren super, wissen, wie der andere tickt und was er für Laufwege hat.“

Vorerst wettgemacht haben die Darmstädter mit zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen auch den Saisonstart mit zwei Niederlagen in der Liga und dem Pokal-Aus. „Wir waren da personell ziemlich am Boden“, sagte Pfeiffer zu der Situation, in der den Lilien aufgrund mehrerer Corona-Fälle nur ein Rumpf-Kader zur Verfügung stand. „Das zeigt den Charakter der Mannschaft, wie wir uns da herausboxten. Wir wussten immer, was wir können, haben nie an unserer Qualität gezweifelt und uns den Lauf selber erarbeitet.“

Aufgrund der Länderspielpause steht das nächste Liga-Spiel der Darmstädter erst am 12. September an. Dann geht es zu Hansa Rostock. „Das hilft uns extrem, die Spieler, die auch in der Quarantäne waren, fit zu kriegen“, sagte Pfeiffer. dpa