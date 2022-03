Für Waldhof nächstes Endspiel gegen 1860

Mannheim. „Nur noch Endspiele“, lautet bekanntermaßen die Maxime des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim, und am Sonntag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) wird diese Konstellation dann auch tatsächlich ein weiteres Mal greifbar sein. Eine Kulisse von über 10 000 Zuschauern und ein Verfolgerduell gegen einen direkten Konkurrenten – im Spiel des Sechsten (Waldhof) gegen den punktgleichen und um einen Rang besser platzierten TSV 1860 München dürfte die Final-Atmosphäre dann auch den letzten SVW-Profi bewusst werden.

Und nachdem ähnliche Chancen gegen den 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig in den vergangenen beiden Heimspielen ungenutzt blieben, sollte es im dritten Anlauf klappen, damit der Traum von der 2. Liga am Leben oder wenigstens der Relegationsplatz in Reichweite bleibt.

Doch selbst wenn nicht die volle Ausbeute auf dem Konto der Blau-Schwarzen landen sollte, will Trainer Patrick Glöckner noch keinen Haken hinter die eigenen Ambitionen machen. „Auch dann ist es noch nicht vorbei. Endgültig abgehängt ist man erst, wenn die Tabelle die Plätze rechnerisch nicht mehr anders vergibt“, bemühte der Coach eine Floskel, die man gerne in relativ hoffnungslosen Abstiegskämpfen hört. „Wir freuen uns jedenfalls auf ein super Spiel vor einer hoffentlich geilen Kulisse“, geht der SVW die Partie laut Glöckner mit der nötigen Lust auf den wegweisenden Kick an.

Kapitän Seegert wieder dabei

Warum gegen die Löwen das klappen soll, was gegen den FCK und Braunschweig nicht funktioniert hat, dafür hatte Glöckner eine Antwort parat. „Wir haben gegen Mannschaften, die oben stehen, ja schon gute Spiele gemacht. Du musst aber auch das Spielglück irgendwann erzwingen und die Partie so an dich reißen, dass am Ende die Ergebnisse stimmen“, weiß der Waldhof-Coach, dass Aufwand, Ambitionen und Ausbeute zuletzt nicht immer in Einklang standen. „Jetzt geht es nur noch um Punkte und nicht mehr um Schönspielerei“, zog Glöckner vor diesem Hintergrund das Positive aus dem jüngsten 3:1-Sieg in Verl.

Was das eigene Personal angeht, kann Glöckner auf den Kader der Vorwoche vertrauen. Auch Kapitän Marcel Seegert, der nach einem Tritt ins Gesicht übel mitgenommen war und bei dem Schlimmeres befürchtet wurde, ist wieder mit dabei. Auf einen Zahnschutz konnte der Abwehrchef bereits in den Trainingseinheiten verzichten. th