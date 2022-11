Unnötige spannend machten es die Handballerinnen des TuS Zwingenberg im Landesliga-Heimspiel gegen die ESG Crumstadt/Goddelau. Am Ende stand ein verdienter 28:25 (18:11)-Erfolg gegen einen Gegner, gegen den sich der TuS in den letzten Jahren immer sehr schwertat. In der zweiten Hälfte gingen Spielfluss und Sicherheit aus den ersten 30 Minuten verloren und man musste um den Sieg zittern. „Aber

...