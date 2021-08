Die Fußball-Kreisliga A startet als letzte Bergsträßer Spielklasse in die Saison 2021/22. Der TSV Reichenbach empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) zum Auftakt den ISC Fürth. Die beiden letzten Testpartien des ISC wurden nicht ausgetragen, so dass Christian Bauer keine aktuellen Informationen zum Gegner vorliegen. „Fürth wird wie in den letzten Jahren eine starke Mannschaft ins Rennen schicken“,

...