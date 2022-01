Für Tina Zettelmeier hat’s endlich geklappt mit der WM-Medaille

Bensheim. Nach zwei vierten Plätzen hat es 2021 geklappt für Tina Zettelmeier/Benjamin Eiermann (Bensheim/Mannheim) mit einer Medaille bei den Weltmeisterschaften. Im Oktober des vergangenen Jahres tanzte die hessisch-badische Kombination bei den Senioren II Latein in Rotterdam aufs Podium. Mit WM-Bronze erfüllte sich für Zettelmeier/Eiermann ein Traum. „Endlich haben wir das geschafft“, blickt Tina Zettelmeier auf den langersehnten Erfolg zurück.

Wenn das Tanzpaar Tina Zettelmeier und Benjamin Eiermann mit seinen mitreißenden Darbietungen das Parkett betritt, dann strebt es meist auch einen Platz auf dem Siegerpodest an. © Zettelmeier

Hinter zwei spanischen Paaren belegten die Wahl-Bensheimerin und ihr Tanzpartner aus Mannheim den dritten Rang. Der sportliche Ehrgeiz der Tanzsportler ist mit dem Gewinn der Bronzemedaille allerdings noch nicht befriedigt. „Es ist noch Luft nach oben“, ruft Tina Zettelmeier den Angriff auf Silber und Gold für die Titelkämpfe in diesem Jahr aus. „Das wird sehr schwer, ist aber nicht unmöglich.“

Reisen für Beruf und Sport Tina Zettelmeier arbeitet als Flugbegleiterin bei der Lufthansa. Im Team Zettelmeier/Eiermann ist sie zuständig für die Buchungen von Flügen und Hotels für Turniere und Meisterschaften. Die Ausgaben für Reisen, Garderobe und private Trainerstunden tragen die Tanzsportler selbst. Im vergangenen Jahr summierten sich diese Kosten für Zettelmeier/Eiermann zu einem Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. eh

Für die 49-Jährige ist es die zweite Nominierung bei der Bensheimer Sportlerwahl. 2019 belegte das Mini-Team Zettelmeier/Eiermann den zweiten Platz bei der Abstimmung zur Mannschaft des Jahres. In diesem Jahr ist Tina Zettelmeier alleine unterwegs bei diesem Votum. „Eine Überraschung und eine schöne Anerkennung“, sagt sie zu ihrem Solo außerhalb der Tanzfläche.

Auf dem Parkett funktioniert Tanzsport nur mit Teamgeist und Harmonie. „Es muss einfach alles passen, menschlich und sportlich. Und das muss auf der Tanzfläche auch zu erkennen sein.“ Wichtig ist dabei eine klare Aufgabenverteilung. „Zwei Alphatierchen würde nicht funktionieren.“

Wer ist bei Zettelmeier/Eiermann das Alphatierchen? Tanzen sei nach wie vor eine männliche Domäne, der Mann müsse während des Wettkampfs die Führung übernehmen und in dieser Rolle unterstützt werden. Das bedeutet für die extrovertierte Tina Zettelmeier, sich etwas zurückzunehmen. „Er braucht das Gefühl, die Zügel in der Hand zu haben“, erklärt sie mit einem verschmitzten Unterton.

Auch bei „Deutschen“ erfolgreich

Nach einer längeren Pause gehen Tina Zettelmeier und Benjamin Eiermann, die privat kein Paar sind, seit 2018 wieder gemeinsam an den Start. Neben der WM-Medaille hat das Duo nach der Reunion mehrere Deutsche Meisterschaften eingefahren, so auch 2021. Triumphe, die für die Amateursportler mit hohem zeitlichen Aufwand verbunden sind. „Wir trainieren wie die Profis“, so Zettelmeier. Zum Programm gehören außer den Tanzeinheiten auch Kraft- und Ausdauertraining.

Wie in vielen anderen Sportarten war der Wettkampfkalender im Tanzsport coronabedingt lange Zeit ausgedünnt. Trotz der Auflagen und Erschwernisse zogen Zettelmeier/Eiermann als behördlich genehmigte „Hygieneeinheit“ ihr Training durch und wurden bei den Weltmeisterschaften 2021 für ihr Durchhaltevermögen belohnt. Die Tanzschuhe an den Nagel zu hängen war für Tina Zettelmeier während der letzten zwei schwierigen Jahre nie eine Option. „Dafür liebe ich das Tanzen viel zu sehr.“ eh