Für SV Waldhof wird’s ernst

Mannheim. Alexander Rossipal betrat den Trainingsplatz nach der 0:1-Niederlage gegen Viktoria Köln mit einer Blessur, die zur Situation des Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim passte. Der Abwehrmann hatte sich im Duell am Dienstagabend bei einem Zusammenstoß ein blaues Auge abgeholt. „Der sah aus wie Rocky nach einem Fight“, scherzte Trainer Patrick Glöckner am Freitag. Die Schwellung bei Rossipal ist mittlerweile zurückgegangen, er steht am Sonntag (14 Uhr) beim SV Meppen wieder zur Verfügung.

Trendwende oder richtig rein in die Krise? Unter diesem Motto steht der Mannheimer Auftritt im Emsland. Der Tabellensechste SVW spielt nach zwei Heimniederlagen hintereinander und nur sieben Punkten aus sechs Partien beim Fünften Meppen darum, den Anschluss nach oben nicht schon zu Beginn des Jahres abreißen zu lassen.

Ein positives Signal gab es vom gleichwohl kriselnden Dominik Martinovic. Der Mittelstürmer (10 Tore/6 Vorlagen) wartet seit Ende November auf einen eigenen Treffer und steht fast sinnbildlich für die Waldhof-Misere. Martinovic unterschrieb nach Vereinsangaben einen neuen Vertrag, nachdem sich der seitherige per Klausel ohnehin um eine weitere Saison verlängert hatte.

Die neue Landesverordnung, die in baden-württembergischen Fußball-Stadien eine Auslastung von bis zu 6000 Zuschauern (mit der 2G-Plus-Regel) ermöglicht, ist zwar nicht die Wunschvorstellung des SV Waldhof, doch angesichts der ständigen Änderungen übt man sich in Pragmatismus. „Wir sind froh über jeden Zuschauer, den wir reinlassen dürfen“, sagt SVW-Geschäftsführer Markus Kompp, denkt aber nicht nur bis zum nächsten Heimspiel am 5. Februar gegen Viktoria Berlin, in dem das Kontingent von 6000 Besuchern möglicherweise gar nicht ausgeschöpft wird.

Ganz anders sieht es nämlich beim übernächsten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern aus, für das der SVW unter normalen Umständen mit einem fast ausverkauften Haus rechnen könnte. „Das würde uns helfen, die bisherigen Geisterspiele auszugleichen“, sagt Kompp, der darauf hofft, dass bei verlässlichen Zahlen zu Hospitalisierungen die Stadionkapazitäten nach oben nachjustiert werden können. alex/th