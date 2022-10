Für SSG-Duo ist nach dem EM-Start Schluss

Skopje/Bensheim. Theresa Meckel und Michael Litters, Spitzentänzer von der SSG Bensheim, erreichten bei der Europameisterschaft in Skopje (Nordmazedonien) im Modern Duo das Halbfinale und feierten das Erreichen des für sie tollen elften Platzes. Litters wurde in der Kategorie Modern Solo Siebter.

Theresa Meckel und Michael Litters durften zum Abschluss als Modern-Dance-Duo ihr Können bei der Europameisterschaft unter Beweis stellen. © Litters

Es war ein wirklich großes Turnier: In vielen verschiedenen Disziplinen von Ballett über Jazz bis Modern traten die besten Tänzer aus Europa in drei Altersgruppen als Solo, Duo, Smallgroup oder Formation gegeneinander an. Aufgrund eines schweren Sturms konnte die Meisterschaft allerdings nicht wie geplant im Haus der Nationaloper stattfinden, sondern musste in eine Sportarena verlegt werden. Dort lief dann allerdings alles ganz problemlos ab. Die Organisation so vieler paralleler Turniere mit einer riesigen Anzahl an Teilnehmern sowie einer großen Anzahl an Wertungsrichtern ist kein einfaches Unterfangen, aber es gelang den Gastgebern in Skopje jedoch hervorragend.

Aus SSG-Sicht startete zunächst Michael Litters, aktueller Trainer und Choreograph der Regionalligamannschaft „Synergie“, als männlicher Solist im Bereich Modern Dance. Das Feld war erwartungsgemäß extrem stark, denn nur die Besten aller Nationen konnten sich überhaupt für die EM qualifizieren. Trotzdem konnte Litters zeigen, dass er sich auch auf internationaler Ebene nicht verstecken muss, sondern durchaus mithalten kann: Er tanzte im Halbfinale und belegte dort den siebten Platz, verfehlte also haarscharf das Finale, in welchem sechs Tänzer teilnehmen durften. Mit seiner emotionalen Choreographie auf Billie Eilishs Lied „When the party is over“, die er selbst entwickelt hat, konnte er die Wertungsrichter, die alle aus verschiedenen Ländern entstammten, offensichtlich berühren und von sich überzeugen. Für Michael Litters war dies ein riesiger Erfolg, da es seine allererste internationale Meisterschaft war, an der er sein Können beweisen durfte.

Nachrücker-Chance genutzt

Wenige Stunden später ging es für ihn schon weiter, nämlich als Duo zusammen mit Theresa Meckel, die auf eine professionelle Tanzausbildung verweisen kann. Sie ist die ehemalige Trainerin von „Synergie“ und hat als Solistin schon mehrmals Spitzenplätze beim Deutschlandpokal belegt und auch bereits auf der Weltmeisterschaft im Halbfinale getanzt.

Vor bereits mehr als zwei Jahren wollten es Meckel und Litters als Duo versuchen, was allerdings wegen Corona nicht richtig klappen wollte. Erst im vergangenen Jahr konnten sie mit ihrem Stück „Wicked Game“ am Deutschlandpokal teilnehmen und belegten dort den fünften Platz. Dies reichte allerdings nicht für die Qualifikation zur EM. Nur, weil ein anderes Duo absagte, rückten die beiden SSG-ler nach.

Dementsprechend waren ihre Erwartungen niedrig, aber unterkriegen lassen wollten sie sich auch nicht so leicht. Über den Sommer trainierten sie den Tanz erneut, um ihre Bestleistung zeigen zu können. In der Vorrunde gab es jedoch wegen zu großer Nervosität ein paar kleinere Patzer, weswegen sie nicht zufrieden mit sich waren. Dennoch konnten sie mit ihren weichen Bewegungen und ihrer emotionalen Choreographie genügend Wertungsrichter für sich gewinnen, um das Halbfinale zu erreichen.

Dort legten sie dann noch mal eine Schippe drauf und tanzten den besten Durchgang aller Wettkämpfe. Das sahen die Wertungsrichter offensichtlich auch so und werteten sie auf einem ausgezeichneten elften Rang. Bei der Bekanntgabe der Platzierung konnten sie ihr Glück kaum fassen.

Damit endete nun die sportliche Reise von Theresa Meckel und Michael Litters als Duo, denn die EM war das letzte große Ziel, das sie sich gesteckt hatten. Auf die diesjährigen Qualifikationsturniere können sie aus zeitlichen Gründen nämlich nicht mehr fahren. Aber wie heißt es im Volksmund: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Und was ist besser als solch fantastische Platzierungen bei einer EM!? red