Für Martinovic ein besonderes Spiel

Mannheim. Wenn Dominik Martinovic heute (19 Uhr, Carl-Benz-Stadion) mit dem SV Waldhof Mannheim gegen den SV Wehen-Wiesbaden antritt, dürfte der in dieser Saison bislang erfolgreichste Angreifer der Mannheimer an einen ganz besonderen Punkt in seiner Karriere erinnert werden. Schließlich war es im Trikot der Wehener, als Martinovic Ende April 2018 sein Profi-Debüt in der 3. Liga gab und gleich das tat, was er momentan am besten kann: Tore schießen. In der 90. Minute eingewechselt, stand der damals 21-Jährige goldrichtig und traf zum 3:0-Endstand gegen den FSV Zwickau.

Allerdings hat sich seitdem viel getan. Vom Status eines Einwechselspielers, über den er eine weitere Halbserie in Wehen nicht hinauskam, oder von der überschaubaren Trefferquote bei seiner nächsten Station in Großaspach (32 Einsätze, 5 Tore) hat sich Martinovic in seinem zweiten Jahr beim SV Waldhof endgültig freigeschossen. Gemeinsam mit Michael Eberwein vom Halleschen FC führt der Waldhof-Torgarant mit zehn Einschlägen die Torschützenliste der 3. Liga an.

Über die eigene Befindlichkeit gefragt, formuliert es Martinovic diplomatisch: „Sagen wir mal so: Ich bin nicht unzufrieden.“ Andere werden da offensiver, wenn die Qualitäten des Mittelstürmers beschrieben werden, der bislang nur eine Partie verpasste. „Ein Stürmer muss Tore machen, sonst kannst du ihn nicht gebrauchen“, sagt Waldhof-Trainer Patrick Glöckner mit einem Grinsen, schätzt aber ganz ernsthaft noch mehr an seinem besten Angreifer. „Auch die Bereitschaft, mit der er in jedes Spiel reingeht – das ist für mich das Entscheidende“, lobt Glöckner.

Dem 1. FC Magdeburg ist die Hinrundenmeisterschaft in der 3. Liga nicht mehr zu nehmen. Den entscheidenden Schritt machte der Spitzenreiter am Samstag, als er nach einem furiosen Auftritt im ersten Durchgang mit 5:2 (5:0) beim TSV 1860 München gewann. Sportlich nach Plan läuft es beim 1. FC Kaiserslautern, der beim 4:0 (2:0) gegen Viktoria Köln zum elften Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb. Einen Tag nach dem Tod von Vereinslegende Horst Eckel lief der FCK ganz in Schwarz auf und würdigte den Weltmeister von 1954 mit verschiedenen Aktionen. th/dpa

