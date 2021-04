Darmstadt. Trainer Markus Anfang will mit Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 im Heimspiel am morgigen Sonntag (13.30 Uhr) gegen seinen Ex-Club Fortuna Düsseldorf einen Sieg landen. „Düsseldorf war eines der prägendsten Spiele der Hinrunde, nach dem man sich am meisten geärgert hat“, sagte er gestern zu dem 2:3 in der Hinrunde. „Jetzt haben wir aber andere Voraussetzungen. Wir haben die Chance, es vom Ergebnis her besser zu machen.“ Anfang (46) hatte in den 1990er-Jahren sein Debüt als Profi für die Fortuna gegeben: „Vier Jahre lang habe ich voller Herzblut für diesen Verein gespielt. Düsseldorf ist daher ein besonderer Verein für mich.“

Die Lilien müssen ohne Zehnder und Stritzel sowie den gelb-gesperrten Palsson antreten. Zudem fällt Stanilewicz (Knieverletzung im Training) auf unbestimmte Zeit aus. Bei der Fortuna wurde Angreifer Karaman nach seiner Rückkehr vom türkischen Nationalteam positiv auf das Coronavirus getestet. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne und fällt fürs Spiel in Darmstadt aus.

Rüdiger Fritsch bleibt Präsident

Der SV 98 sieht sich in der Corona-Krise wirtschaftlich gut aufgestellt. Der Verein verkündete bei seiner digitalen Mitgliederversammlung für die Saison 2019/20 einen Gewinn von 900 000 Euro nach Steuern. Der Gesamtumsatz betrug rund 31,52 Millionen Euro.

„Unser Verein steht finanziell immer noch stabil da, was nicht zuletzt auch mit unserem soliden Wirtschaften der vergangenen Jahre zusammenhängt“, sagte der wiedergewählte Präsident Rüdiger Fritsch, der seit 2012 Vereinsboss bei den Lilien ist. „Allerdings wissen wir auch, welche Herausforderungen vor uns liegen und wie die Zahlen in der dynamischen Welt des Profifußballs einzuordnen sind.“ lhe

