Für Julian Erhardt war es ganz knapp

Viernheim. Beim 38. Viernheimer Triathlon über die olympische Distanz haben sich die beiden Favoriten durchgesetzt. Kathrin Halter vom SV Nikar Heidelberg siegte bei den Frauen. Julian Erhardt (Triathlon Grassau) entschied die Männerkonkurrenz für sich.

„Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg, es war ein sehr harter Wettkampf“, sagte Halter nach ihrem Erfolg. Die 25-Jährige aus Zuzenhausen lag vor dem Wettkampf in Viernheim im BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar vorn. Sie hatte in Maxdorf, Ladenburg und Heidelberg vordere Plätze erreicht. Der Sieg in Viernheim war die Krönung für die Managerin, die 2021 schon die verkürzte Cup-Version gewonnen hatte.

Nach dem Schwimmen lag Halter noch zurück. Lokalmatadorin und Geheimfavoritin Nina Heidemann vom TSV Amicitia Viernheim stieg als Führende aus dem Wasser. Doch auf dem Rad drehte Halter auf, setzte sich an die Spitze und verteidigte ihren Vorsprung beim Laufen. Sie triumphierte in 57:57,69 Minuten. Heidemann (58:43,28) wurde Zweite vor Ursula Trüzschler (SV Nikar Heidelberg/59:04,04). Halters Vereinskollegin und schärfste Konkurrentin in der Gesamtwertung, Katharina Grabinger, landete in Viernheim auf Rang sechs.

Bei den Männern startete Erhardt als Favorit. Der Sieger von Mußbach und Maxdorf hatte Ende Juni einen Einbruch bei einem Wettkampf in Walchsee, musste damals wegen körperlicher Probleme aufgeben. Doch der 30-Jährige hatte sich schon beim Heidelbergman mit Platz drei stark zurückgemeldet. In Viernheim lieferte sich Erhardt ein hartes Duell mit Routinier Boris Stein von der RSG Montabaur. In einem Schlusssprint setzte sich der Cup-Führende in 50:22,06 Minuten durch.

Stein (50:26,68) hatte am Ende nur einen Rückstand von vier Sekunden auf den Sieger, der befand: „Das war verdammt knapp. Aber auch ein süßer Ausgleich für knappe Rennen in der Vergangenheit, in denen ich mich geschlagen geben musste.“

Dritter in Viernheim wurde Julian Becker vom VfL Münster in 51:57,43 Minuten. bol