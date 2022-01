Für Jonas Helfrich war Leichtathletik die richtige Wahl

Bensheim. Handball oder Leichtathletik, für welche Sportart soll ich mich entscheiden? Vor dieser richtungsweisenden Frage stand Jonas Helfrich im Winter 2020/21. Dass der damals 16-jährige Schüler des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums Bensheim durchaus über Potenzial in beiden Sportarten verfügt, hatte er in den vergangenen Jahren sowohl im Handball (in den Jugendmannschaften des SV Erbach) als auch in der Leichtathletik (im Trikot der LG VfL/SSG Bensheim) nachgewiesen.

Zur Person Jonas Helfrich (Jahrgang 2004) strebt in diesem Jahr das Abitur am Alten Kurfürstlichen Gymnasium Bensheim an. Danach (und nach der Leichtathletik-Sommersaison) soll es im Herbst zum Studium in die USA gehen. Am liebsten über ein Stipendium an ein College mit Leichtathletik-Anbindung. fo

Das hatte bisher parallel auch gut funktioniert. Doch mit zunehmendem Alter steigen in beiden Sportarten die Ansprüche in Training und Wettkampf, vor allem dann, wenn man in der erweiterten deutschen Spitze mitmischen möchte. Nach intensiven Gesprächen mit seinen Handball-Trainern sowie mit seinem Leichtathletik-Trainer Markus Forster entschied Jonas Helfrich, den Fokus zukünftig ganz auf die Leichtathletik zu legen. Und so startete die Vorbereitung auf die Leichtathletik-Saison im Januar 2021, mitten im sportlichen Corona-Lockdown.

Das gemeinsame Ziel war zwischen Trainer und Athlet schnell festgelegt: eine Medaille über 2000 Meter Hindernis bei den Deutschen U18-Jugendmeisterschaften im Sommer in Rostock. Schon im Jahr 2020 war es in dieser Disziplin mit dem Hessenmeister-Titel und Platz acht bei der deutschen Jugendmeisterschaft (DJM) in Heilbronn mehr als gut gelaufen. Doch nun sollte es schon ein bisschen mehr sein.

Qualifikation beim ersten Versuch

Fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche zeigten bereits beim ersten Wettkampf der Saison, im Mai in Pliezhausen, einen deutlichen Effekt und die Qualifikation für Rostock war mit neuer persönlicher Bestleistung abgehakt. Dadurch konnte das Training frühzeitig in Richtung DJM ausgerichtet werden. Ein Disziplinsieg im Trikot des Hessischen Leichtathletik-Verbandes beim Länderkampf in Ulm (gegen Baden-Württemberg und Bayern) brachte Selbstvertrauen und in weiteren Rennen bei Abendsportfesten in Pfungstadt holte sich Jonas die notwendige Tempohärte.

Die nationale Konkurrenz hatte aber nicht geschlafen. In der deutschen Bestenliste auf Platz vier liegend, machte sich Jonas auf den Weg nach Rostock. Anhand der gemeldeten Zeiten war klar, dass sechs bis acht Nachwuchs-Hindernisläufer für eine Medaille infrage kommen.

Kühles und regnerisches Wetter, mit Temperaturen nur knapp über zehn Grad am Wettkampftag, machte allen Athleten im Ostsee-Stadion zu schaffen. Doch der 17-jährige D-Kader-Athlet ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Von Rennbeginn an positionierte sich Jonas im Vorfeld und überquerte den letzten Wassergraben auf Platz vier liegend. Doch das Ziel war bekanntlich eine Medaille.

Mit enormem Willenseinsatz und einem famosen Finish überholte Jonas circa 20 Meter vor dem Ziel den bis dahin auf Position drei liegenden Läufer und sicherte sich so die angestrebte Medaille. Dabei gelang ihm mit einer Zeit von 6:06,98 Minuten eine Steigerung seiner persönlichen Bestleistung um knapp acht Sekunden und mit der von Trainer und Athlet gleichermaßen umjubelten Bronzemedaille war der bislang größte sportliche Erfolg für Jonas Helfrich eingefahren.

Nach einer verletzungsbedingt längeren Pause im Herbst befindet sich Jonas aktuell wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison. Anfang Dezember war er mit dem DLV knapp zwei Wochen im Vorbereitungs-Trainingslager in Balderschwang. Im Frühsommer wird der Sport-LK-Schüler am AKG Bensheim sein Abitur ablegen. Wenige Wochen später will Jonas versuchen, bei den Deutschen Leichtathletik-Jugendmeisterschaften, die in diesem Jahr in Ulm stattfinden, an den Vorjahres-Erfolg anzuknüpfen. Ein ehrgeiziges Ziel, denn als inzwischen 18-Jähriger startet er 2022 nun in der höchsten Jugendklasse, der U20. fo

