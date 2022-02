Für HSG II ein Spiel für die Statistik

Bensheim. Für die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II stehen in der regulären Saison der zweigeteilten Oberliga noch zwei Begegnungen auf dem Programm. Am Sonntag (17.30 Uhr) muss die Mannschaft von Trainerin Nicole Strehl bei der TSG Offenbach-Bürgel ran. Am 6. März kommt es in der Weststadthalle zum Gipfeltreffen der Südstaffel zwischen den zweitplatzierten Bensheimerinnen und dem bislang verlustpunktfreien Primus TuS Kriftel.

Das Match am kommenden Sonntag hat sowohl für Offenbach-Bürgel wie auch für Bensheim/Auerbach nur statistischen Wert. Die Junior-Flames haben ebenso wie Spitzenreiter Kriftel die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 3. Liga in der Tasche, die TSG Bürgel (4:10) kann zwar theoretisch die HSG Weiterstadt (8:8) vom dritten Rang, der ebenfalls zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, verdrängen – allerdings müssten die Offenbacherinnen dazu ihre drei restlichen Partien gewinnen und sich nicht nur am Wochenende gegen die HSG II, sondern in einem Nachholspiel auch gegen Kriftel durchsetzen.

Bei den Junior-Flames geht man davon aus, dass das Rennen um die dritte Position in der Sechser-Gruppe zugunsten der HSG WBW entschieden ist. „Ich denke, das ist gelaufen“, meint Teammanagerin Maike Rädge. Da nur die Punkte gegen die Teams mitgenommen werden, die sich ebenfalls entweder für Auf- oder Abstiegsrunde – gegen die Mannschaften der Nordstaffel – qualifiziert haben, ist das Duell zwischen Offenbach-Bürgel und den Junior-Flames für beide Kontrahenten für den weiteren Saisonverlauf ohne Bedeutung. Der Blick bei der HSG II ist deswegen bereits in Richtung des Kriftel-Spiels gerichtet. „Gegen Kriftel zwei Punkte zu holen, ist unser Ziel“, so Rädge. eh

