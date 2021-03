Am 18. Oktober fand in den Bergsträßer Amateurligen der letzte Spieltag vor dem Lockdown statt. Damals trafen in der Kreisliga C der SV Zwingenberg (im weißen Trikot am Ball: Marko Tripkovic) und der SV Schwanheim (links Andre Maxheim, rechts Thomas Fröhlich) aufeinander. Ob die Saison fortgesetzt und zu Ende gebracht werden kann, ist fraglich.

© Strieder