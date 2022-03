Für Groß-Bieberau beginnt „Play Down“

Groß-Bieberau. Die Corona-Saison in der Staffel E der 3. Handball-Liga verlief für die HSG Bieberau/Modau nicht so, wie es sich die Verantwortlichen vorgestellt hatten. Letztlich musste man dem Verletzungspech und den daraus resultierenden Ausfällen zahlreicher Spieler zum Ende der Runde Tribut zollen. Statt der geplanten Aufstiegsrelegation müssen die Falken – wenn auch knapp mit nur einem Punkt Rückstand auf drei andere Teams – in die „Play-Down“-Runde mit fünf anderen Mannschaften. Nur die beiden Erstplatzierten bleiben in der 3. Liga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zwei Wochen seit dem letzten Hauptrundenspiel sollte genutzt werden, um Verletzungen auszukurieren und eine spiel- und konkurrenzfähige Mannschaft stellen zu können. Allerdings fallen Lars Spieß und Vincent Klug aufgrund ihrer Schulterverletzungen weiter aus, aber dafür sind alle anderen wieder mit im Boot.

Zudem haben die Falken auf die Misere reagiert und den Kader aktuell mit zwei Neuzugängen ergänzt. So rückt aus der zweiten Mannschaft der erfahrene Rückraumspieler Matic Grusovnik (31) nach oben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Verstärkung aus Mazedonien

Und mit dem mazedonischen Junioren-Nationalspieler Edvin Omeragikj (19) vom HC Butel Skopje kommt eine Neuverpflichtung auf der linken Rückraumposition dazu. Er ist mit sofortiger Wirkung spielberechtigt und kann den Falken schon bei den bevorstehenden Aufgaben helfen, sein Vertrag wurde bis 2024 abgeschlossen. Omeragikj strebt einen qualifizierten akademischen Abschluss an und studiert in Frankfurt an der European Business School of Finance and Management. Dadurch wurden die Südhessen auf ihn aufmerksam und haben beim mehrmaligen Probetraining einen sehr guten Eindruck von ihm bekommen.

Die HSG Bieberau/Modau startet mit 4:0 Punkten in die Abstiegsrunde, da die Punkte gegen den HSC Coburg mitgenommen werden. Los geht es am Samstag (26.) um 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen TSV Neuhausen/Filder. Die weiteren Heimspiele sind am 23. April gegen SV Zweibrücken, 1. Mai gegen VfL Günzburg und am 13. Mai gegen HSG Hochdorf/Friesenheim. red