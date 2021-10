Für die Lilien ungelegen

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 wird die Unterstützung der 1000 mitreisenden Fans beim SV Sandhausen gebrauchen können. Auf die auswärts in dieser Saison noch sieglosen Lilien wartet am Sonntag (13.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga eine schwere Aufgabe. „Sandhausen ist eine Mannschaft, an der man sich schon mal die Zähne ausbeißen kann. Sie werden mit einer gesunden Grundaggressivität gegen uns auftreten“, sagte Chefcoach Torsten Lieberknecht am Freitag.

Der 48-Jährige verwies auch auf die veränderte Konstellation beim Gegner: „Sie haben einen neuen Trainer, mit ihm in Hannover gewonnen und wollen jetzt nachlegen.“ Mit Trainer-Rückkehrer Alois Schwartz war dem Abstiegskandidaten zuletzt ein 2:1 bei Hannover 96 gelungen. „Man sollte sehr respektvoll über Sandhausen sprechen, gerade weil sie seit Jahren in der Zweiten Liga dabei sind“, sagte Lieberknecht weiter.

Bei den Lilien fehlen weiterhin die verletzten Marvin Mehlem und Tim Skarke, Fabian Schnellhardt ist aufgrund seiner Rotsperre nicht dabei. Der Rest ist fit. Auch Braydon Manu ist wieder einsatzfähig und hat das Programm der Trainingswoche mitgemacht. dpa