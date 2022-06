Für die Fußballer der SG Gronau zählt im Fernduell nur ein Derbysieg

Bergstraße. Wer schnappt sich in der Fußball-Kreisliga-C den begehrten zweiten Tabellenplatz, der zu den Relegationsspielen gegen den B-Liga-Vertreter berechtigt? Mit VfL Birkenau II, SG Gronau, TSV Elmshausen und FC Ober-Abtsteinach II besitzen noch vier Team reelle Chancen, diesen zu erreichen. Der Ligazweite aus Birkenau hat wohl mit den ausstehenden Begegnungen gegen den FV Biblis II und den TSV Gadernheim die besten Voraussetzungen, in die Relegation zu gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die SG Gronau kommt mit 57 Punkten zwar auf die gleiche Punktzahl wie der VfL II, schneidet im direkten Vergleich aber schlechter ab, so dass die Kicker aus dem Bensheimer Stadtteil in den noch ausstehenden Saisonspielen beim SV Schwanheim und gegen Olympia Lorsch II zum Siegen verdammt sind, wenn sie sich die rechnerische Chance offenhalten wollen. Kein leichtes Unterfangen, sind aber vor dem anstehenden Derby am Samstag (15.30 Uhr) in Schwanheim die personellen Voraussetzungen bei der SG alles andere als optimal. „Uns trifft da der Fluch des langen Pfingstwochenendes, fehlen mir doch einige wichtige Spieler. Dennoch wollen und werden wir eine schlagkräftige Truppe aufbieten, die natürlich gewinnen will, so dass alles dann auf eine Entscheidung im Fernduell am letzten Spieltag hinauslaufen könnte“, hat Gronaus Spielertrainer Daniel Fuchs Platz zwei noch nicht aufgegeben.

Zwingenberg stellt sich auf zwei zusätzliche Spiele ein Der SV Eintracht Zwingenberg oder der FV Biblis II - eine dieser beiden Mannschaften muss in der Fußball-Kreisliga C in den sauren Abstiegsrelegations-Apfel beißen. Zwei Spieltage vor Abschluss der Saison liegt der SVZ (24 Punkte) drei Zähler hinter Biblis. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir uns auf vier Spiele einstellen müssen“, berichtet Thomas Reingruber, Trainer und Sportlicher Leiter der Eintracht, angesichts der Ausgangssituation für den Sportverein. Vier weitere Spiele bedeutet: die zwei Partien in der regulären Runde sowie zwei Begegnungen in der Relegation gegen die D-Liga-Zweiten. Fakt ist, der SVZ kann den direkten Klassenerhalt nur mit Schützenhilfe anderer Clubs schaffen. „Wir haben es nicht mehr in eigenen Händen“, so Reingruber. Die Eintracht muss am Samstag (15.30 Uhr) ihr Heimspiel gegen die gerettete FSG Bensheim gewinnen und darauf hoffen, dass Biblis nicht punktet. Der FVB II ist am Samstag bereits ab 13 Uhr beim Tabellenzweiten VfL Birkenau II gefordert - die Zwingenberger werden beim Anpfiff ihres Matches das Ergebnis des Kontrahenten kennen. „Das könnte für zusätzliche Motivation sorgen“, hofft Reingruber auf einen Booster aus Birkenau für seine Elf. „Wir sind in der Lage, die FSG zu schlagen.“ Zum Saisonfinale in der nächsten Woche muss Zwingenberg bei Meister SG Hammelbach ran, Biblis empfängt Ober-Abtsteinach II, das auch am letzten Spieltag noch um die Aufstiegsrelegation kämpfen dürfte. Sollten SVZ und FVB II am Ende punktgleich über die Ziellinie kommen, würde die Eintracht aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs (3:2 und 1:1) die Liga halten. eh

Beim TSV Elmshausen blickt man dem Saisonfinale ohne großen Druck entgegen, nachdem man bei den Unentschieden gegen Biblis II und Birkenau II wichtige Punkte hat liegegelassen. Der 1:0 Heimsieg gegen Ober-Abtsteinach II hat die Lautertaler aber zurück in die Relegations-Tombola gebracht und nun will man natürlich versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. „Wir haben es nicht mehr selbst in der Hand, dennoch wollen wir am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Italia Bensheim II und dann noch in Unter-Flockenbach gewinnen. Vielleicht lassen die anderen Teams ja Punkte und wir profitieren dann davon“, so der TSV-Vorsitzende Andreas Ihrig. lew