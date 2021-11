Für Brenner ist im Sommer Schluss

Fürth. Trainer Ludwig Brenner und der Fußball-Kreisoberligist SV Fürth gehen ab Sommer 2022 getrennte Wege. Brenner ist im vierten Jahr verantwortlich für die erste Mannschaft der Grün-Weißen, die er 2018/19 auf Rang zwölf, in den abgebrochenen Spielzeiten auf die Plätze fünf (’19/20) und eins (’20/21) führte. Aktuell sind die Fürther Sechster.

„Seine Erfolge können sich sehen lassen“, schreibt der SV angesichts der Bilanz von 31 Siegen und 14 Remis in 71 Punktspielen. Dennoch sei es an der Zeit, „schweren Herzens“ einen neuen Anreiz zu schaffen.

Das Anforderungsprofil an den Neuen umschreibt der Verein so: Er soll geübt sein im Umgang mit jungen Spielern sein und große Lust verspüren, jene jungen Spieler weiter zu entwickeln. Schließlich verfüge der SV über eine Anzahl talentierter Kräfte im Seniorenkader und erwartet aus dem eigenen Nachwuchs in den nächsten Jahren weiteren Zuwachs. Der Verein hat zum dritten Mal in Folge alle Altersklassen aus eigener Kraft mit mindestens einer Mannschaft besetzt. red/ü