Endlich war es für den Bensheimer Sven Bornert soweit: Er startete bei der „Red Bull 400 Weltmeisterschaft“ im Schanzenlauf auf der legendären Bergisel-Skisprungschanze in Innsbruck. Nach 6:41 strapaziösen Minuten (Siegerzeit: 3:37) kam er total abgekämpft als 33. seines 42 Läufer umfassenden Vorlaufs ganz oben auf der Schanze an – und durfte am Ende des Tages doch noch eine überraschende

...