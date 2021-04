Fünfte Amtszeit von Rudolf Scharping

Frankfurt. Der Hobbyradsportler und Ex-Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping geht seit 2005 in seine fünfte Amtszeit als Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). Der 73-Jährige wurde am Samstag in der online abgehaltenen Jahreshauptversammlung mit großer Mehrheit wiedergewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Zudem wurden Günter Schabel (Leistungssport), Uwe Rohde (Marketing/Kommunikation) und Bernd Meyer (Sportentwicklung) als Vize-Präsidenten in ihren Ämtern bestätigt, während Bernd Schmidt (Breiten-/Freizeitsport) neu für Peter Koch ins Präsidium aufrückte. dpa