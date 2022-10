Fünf Treffer reichen Lorsch nur einmal zum Sieg

Lorsch. Nachdem die meisten Urlauberinnen mittlerweile wieder in den Trainings- und Spielbetrieb zurückgekehrt sind, konnte das Trainerteam Braun/Eller nahezu personell aus den Vollen schöpfen, so dass die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Olympia Lorsch mit dem 5:1-Sieg bei Viktoria Schaafheim die ersten Punkte in dieser Saison verbuchen konnten.

Das Lorscher Team spielte von Beginn an überlegen und nach der 3:0-Pausenführung sichtlich befreit auf. Es trafen Deckenbach (29., 45.), zunächst per Foulelfmeter, und Ortiz nach Vorlage von Deckenbach (41.). Dann erhöhten Deckenbach per Solo (54.) und Ortiz nach Dambier–Pass (74.) auf 5:0. Das Schaafheimer Gegentor zum 1:5 war dann nur noch ein Schönheitsfehler.

Laureen Deckenbach erzielte drei Treffer selbst und bereitete ein Tor vor beim ersten Saisonsieg der Verbandsliga-Frauen des SC Olympia Lorsch.. © Gutschalk

Kreisoberliga: Olympia Lorsch II – Germ. Eberstadt 5:6. Vier Mal in Führung gegangen und am Ende doch keine Punkte mitgenommen. Das Trainerduo Rädge/Scholl sah ein offensiv geprägtes Spiel ihrer Lorscher Frauenmannschaft. Doch fünf Treffer auf eigenem Platz reichten nicht aus, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Die SCO-Hintermannschaft fand kein Mittel, um die fünffache Eberstädter Torschützin Nadine Woziak stoppen zu können. red