Fünf Platzverweise im Derby

Bürstadt. Denkwürdig sind Bürstädter Derbys gefühlt immer. Doch diese Begegnung der Fußball-Gruppenliga zwischen der FSG Riedrode und Eintracht Bürstadt wird so schnell niemand vergessen. Mit 2:1 (0:1) entschied die FSG ein Lokalduell für sich, das mit spektakulär noch harmlos beschrieben ist.

Fünf Platzverweise – vier gegen die Eintracht, einen gegen die FSG – verteilte der Schiedsrichter vor 150 Zuschauern. Noch dazu spielte das Wetter verrückt. In der 69. Minute unterbrach der Unparteiische die Partie für 15 Minuten, nachdem ein Blitz am Horizont zu sehen gewesen war. Schon vor dem Anpfiff hatte es stark geregnet.

„Ob man so viele Rote Karten geben muss, weiß ich nicht. Ich fand, es war eigentlich ein faires Derby. Im Endeffekt haben wir uns selbst geschlagen. Die Rote Karte gegen Xhino Dushaj hat uns das Genick gebrochen“, sagte Eintracht-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher: „Bis dahin habe ich uns klar besser gesehen. In der zweiten Halbzeit haben wir der Unterzahl Tribut gezollt.“

„Kein unfaires Spiel“

Auch für das Riedroder Trainerduo standen fünf Platzverweise nicht im Verhältnis zur generellen Gangart. „Es war ein emotionales, aber kein unfaires Spiel“, meinte Duro Bozanovic, der die Rote Karte seines Verteidigers David Jafari wegen Nachtretens (90.+4) scharf kritisierte: „Das sind Sachen, die gehören sich nicht. Ich denke aber, dass der Schiedsrichter keine großen Fehlentscheidungen getroffen hat.“

Das sportliche Fazit der Riedroder Übungsleiter deckt sich weitestgehend mit den Worten von Eintracht-Sportchef Haßlöcher. „In der ersten halben Stunde hat uns die Eintracht das Leben schwergemacht. Bürstadt war aggressiver, bissiger, griffiger“, fand Bozanovic: „Die erste Rote Karte war der Wendepunkt. Ich denke, aufgrund der Mehrzahl an klaren Chancen in der zweiten Halbzeit geht unser Sieg in Ordnung.“

Tore: 0:1 Sigmund (23.), 1:1 Salzmann (60.), 2:1 Tadijan (65., Foulelfm.). – Schiedsrichter: Reich (Flörsheim). – Bes. Vorkommnisse: Rot für Dushaj (42., Eintr.) wg. Beleidigung; Rot für Jafari (90., FSG) wg. Unsportlichkeit; Gelb-Rot für Mehmet Tutay (90.+7, Eintr.) wiederh. Foulspiel; Rot für Hüseyin Tutay (90.+16, Eintracht) wg. groben Foulspiels; Gelb-Rot für Sigmund (90.+17., Eintr.) wg. Meckerns. cpa/sm