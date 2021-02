Lautertal. Es kommt nicht selten vor – egal, ob bei den Fußballern, Handballern oder in anderen Sportarten –, dass Brüderpaare oder auch mehrere aktive Mitglieder aus einer Familie aktiv sind. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass beim TSV Reichenbach der Vogel abgeschossen wurde, spielten doch in den 1960er Jahren gleich die fünf Gebrüder Degenhardt aktiv Fußball.

Während Philipp, Karl und Horst zum Kader der ersten Mannschaft gehörten, spielten Peter (Pitt) und Dieter meist in der Reserve. Gerne erinnern sich etwas ältere Sportplatzbesucher an den Spruch von Peter nach einem erfolgreichen Torschuss: „Kein Torwart der Welt“.

Ein einziges Mal, am 17. November 1963, spielten alle fünf Brüder zusammen in der ersten Mannschaft. Zu dieser gehörten noch Richard Müller im Tor, sowie Karl Burk, Günter Volk, Peter Kindinger, Wolfgang Opper und Ernst Nickel. In nicht ganz so guter Erinnerung blieb das Spiel – es wurde in Hammelbach mit 0:3 verloren.

Philipp ist immer noch aktiv

Dass die „Michels Buwe“ beim TSV aktiv waren, dafür sorgte Vater Michael (daher der Spitzname), der in den 1940er Jahren als Begleiter der Mannschaften fungierte, wobei er damalige Aktive wie zum Beispiel Heinrich Essinger, Adam Jährling, Willi Walter oder Albert von der Heydt unter seinen Fittichen hatte.

Während Peter, Karl und Dieter Degenhardt schon verstorben sind, erfreuen sich Philipp und Horst noch guter Gesundheit. Philipp, der nun seinen 89. Geburtstag feierte, ist noch sehr agil, besonders beim Reichenbacher Verschönerungsverein sowie in der Herzsportgruppe des TSV, deren erster Abteilungsleiter er war. red