FSV Mainz 05 holt Saskia Fackel

Mainz/Bensheim. Linkshänderin Saskia Fackel – aktuell noch in Diensten von Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach – wird in der kommenden Saison die Meenzer Dynamites in der 2. Frauenhandball-Bundesliga verstärken. Die 1,68 Meter große 28-jährige Rückraumspielerin war nach Vereinsangaben eine der Wunschkandidatinnen für Trainerin Nikoletta Nagy beim FSV Mainz 05 und insofern ein wichtiger Baustein für das Team für die neue Saison.

„Saskia hat im Team und bei uns Offiziellen persönlich und sportlich überzeugt und wir freuen uns sehr über ihre Zusage. Sie war eine der zentralen Säulen für den Aufstieg der Kurpfalz Bären in Liga eins. Wir kennen ihre Torgefahr nur zur gut aus den Spielen gegen die Bären“, so die sportliche Leiterin der Mainzer, Eva Federhenn zur Verpflichtung.

Saskia Fackel hat mit vier Jahren bei ihrem Heimatverein TSG Eintracht Plankstadt mit dem Handball angefangen. 2009 wechselte sie zur HSG Mannheim, bevor sie sich 2012 den Kurpfalzbären anschloss. In Ketsch war sie neun Jahre aktiv und suchte dann zu Beginn der laufenden Runde bei den Flames in Bensheim eine neue Herausforderung. Dort hatte sie ursprünglich einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet, Anfang Januar hatte die HSG aber bereits die vorzeitige Trennung von Saskia Fackel für den Sommer angekündigt. red

